logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Цинизм столичной власти зашкаливает: у депутатов Киевсовета лопнуло терпение
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм столичной власти зашкаливает: у депутатов Киевсовета лопнуло терпение

Столичное чиновник поплатился за праздник, устроенный в День траура

сегодня, 20:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В апреле 2025 года в Киеве произошел громкий скандал: столичный чиновник устроил празднование в День траура. Столичные депутаты отреагировали. Как наказали любителя праздников, рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Цинизм столичной власти зашкаливает: у депутатов Киевсовета лопнуло терпение

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Киевсовет выразил недоверие первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.

"Мы не просто приняли политическое решение — мы поставили предел цинизма во власти", — объяснил он позицию депутатов.

Киевский городской совет, по его словам, проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться каким-либо имуществом общества. Чиновнику закрыли доступ к служебным кабинетам, автомобилям, технике, коммунальным помещениям и т.д.

Витренко подчеркнул, что это решение – не формальность, а сигнал.

"Город, ежедневно платящий самую высокую цену, не прощает пренебрежения в День траура. Пока киевляне спасали раненых и хоронили погибших — чиновники, согласно информации, попавшей от журналистов в публичное пространство, праздновали с виски и шашлыками", — подчеркнул столичный депутат.

Витренко также выразил убеждение, что Поворозник должен уйти и оставить все, что больше не принадлежит ему по праву и совести.

"Теперь ход по мэру. Ждем волевого решения от Виталия Кличко", — подчеркнул депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на четвертом году полномасштабной войны в Киеве нет четких алгоритмов, которые действовать после обстрелов. И речь идет не о специалистах, занимающихся ликвидацией последствий ударов, а скорее о действиях должностных лиц на местах. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко разразился сокрушительной критикой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid0myjUXe5DbXbkeVugj8gDRtZDAnat6MpmMHQ4r2airnDk8VZLcG7DVauauBGAu1yAl
Теги:

Новости

Все новости