Цинизм столичной власти зашкаливает: у депутатов Киевсовета лопнуло терпение

В апреле 2025 года в Киеве произошел громкий скандал: столичный чиновник устроил празднование в День траура. Столичные депутаты отреагировали. Как наказали любителя праздников, рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Киевсовет выразил недоверие первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.

"Мы не просто приняли политическое решение — мы поставили предел цинизма во власти", — объяснил он позицию депутатов.

Киевский городской совет, по его словам, проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться каким-либо имуществом общества. Чиновнику закрыли доступ к служебным кабинетам, автомобилям, технике, коммунальным помещениям и т.д.

Витренко подчеркнул, что это решение – не формальность, а сигнал.

"Город, ежедневно платящий самую высокую цену, не прощает пренебрежения в День траура. Пока киевляне спасали раненых и хоронили погибших — чиновники, согласно информации, попавшей от журналистов в публичное пространство, праздновали с виски и шашлыками", — подчеркнул столичный депутат.

Витренко также выразил убеждение, что Поворозник должен уйти и оставить все, что больше не принадлежит ему по праву и совести.

"Теперь ход по мэру. Ждем волевого решения от Виталия Кличко", — подчеркнул депутат.

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