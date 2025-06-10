Цинизм столичной власти зашкаливает: у депутатов Киевсовета лопнуло терпение

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Кречмаровская Наталия
В апреле 2025 года в Киеве произошел громкий скандал: столичный чиновник устроил празднование в День траура. Столичные депутаты отреагировали. Как наказали любителя праздников, рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
По его словам, Киевсовет выразил недоверие первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.
Киевский городской совет, по его словам, проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться каким-либо имуществом общества. Чиновнику закрыли доступ к служебным кабинетам, автомобилям, технике, коммунальным помещениям и т.д.
Витренко подчеркнул, что это решение – не формальность, а сигнал.
Витренко также выразил убеждение, что Поворозник должен уйти и оставить все, что больше не принадлежит ему по праву и совести.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на четвертом году полномасштабной войны в Киеве нет четких алгоритмов, которые действовать после обстрелов. И речь идет не о специалистах, занимающихся ликвидацией последствий ударов, а скорее о действиях должностных лиц на местах. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко разразился сокрушительной критикой.
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