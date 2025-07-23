Цинизм чиновников поражает: в Киеве "обворовывали" тяжелобольных

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Кречмаровская Наталия
Бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации (КГГА) задержала Служба безопасности Украины. Его подозревают в присвоении бюджетных средств.
Задержание. Фото СБУ
В СБУ сообщили, что речь идет о причастности бывшего должностного лица к хищению почти 75 млн грн, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Первых фигурантов — двух заместителей руководителя департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника — разоблачили весной этого года.
Отмечается, что злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.
Вместо этого по материалам дела половину бюджетных средств злоумышленники потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости. Чтобы скрыть растрату оформляли соответствующее имущество якобы для нужд пациентов, о чем делали фейковые записи в отчетной документации.
Также сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые "отмывали" похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг для тяжелобольных, а наличные деньги отдавали организаторам "схемы".
Экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным СМИ, задержали Руслана Светлого.
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