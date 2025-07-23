Цинизм чиновников поражает: в Киеве "обворовывали" тяжелобольных

Бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации (КГГА) задержала Служба безопасности Украины. Его подозревают в присвоении бюджетных средств.

Задержание. Фото СБУ

В СБУ сообщили, что речь идет о причастности бывшего должностного лица к хищению почти 75 млн грн, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Первых фигурантов — двух заместителей руководителя департамента КГГА, руководителя столичной психбольницы и их сообщника — разоблачили весной этого года.

Отмечается, что злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

"Сейчас собрана доказательная база на экс-руководителя профильного департамента КГГА, который находился в должности в течение 2022-2025 годов и принимал участие в организации "схемы". Под его руководством чиновники Киевской городской госадминистрации заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны бесплатно поставлять лекарства, продукты питания и услуги для тяжелобольных граждан”, — сообщили в СБУ.

Вместо этого по материалам дела половину бюджетных средств злоумышленники потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости. Чтобы скрыть растрату оформляли соответствующее имущество якобы для нужд пациентов, о чем делали фейковые записи в отчетной документации.

Также сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые "отмывали" похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг для тяжелобольных, а наличные деньги отдавали организаторам "схемы".

Экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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