Циничное преступление против раненого военного в колесном кресле: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Циничное преступление против раненого военного в колесном кресле: что произошло

В Киеве задержали мужчину, который ограбил раненого военного в коляске

4 сентября 2025, 21:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Столичные правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в циничном преступлении в Дарницком районе Киева. Жертвой нападающего стал 28-летний военнослужащий, потерявший концовку во время боевых действий и ныне проходивший реабилитацию в столице.

Циничное преступление против раненого военного в колесном кресле: что произошло

Мужчина ограбил раненого военного

По данным полиции, инцидент произошел возле одного из магазинов. Военный в колесном кресле остановился перед покупками, а к нему подошел незнакомец и завязал разговор. Когда защитник достал кошелек, чтобы сосчитать деньги, мужчина выхватил у него 5 тысяч гривен и пытался сбежать.

Полицейские сразу же начали розыск злоумышленника. Были привлечены оперативники и аналитики криминального анализа, которые проработали записи камер наблюдения и установили приметы подозреваемого. Вскоре правоохранители вышли на след 32-летнего киевлянина, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за имущественные преступления. Мужчину задержали на одной из улиц района.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители подчеркнули: преступления против военных, особенно тех, кто получил ранения на фронте, особенно циничны, и каждый такой случай будет получать строжайшую правовую оценку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского относительно "особых санкций" против закупки нефти Венгрией и Словакией.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1QdKDhYoR3/
