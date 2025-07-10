Сегодня ночью Киев подвергся страшной атаке россиян ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Известно, что в результате обстрела Киева погибли два человека. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали. Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Что сейчас происходит в Киеве после ужасного ночного обстрела

Отмечается, что в городе идет ликвидация последствий массированной атаки. Работают верхолазы, следователи и кинологи.

В 8 районах столицы повреждены 12 жилых домов, 66 автомобилей, магазины, заведения здравоохранения и заведения питания.

Всего в ликвидации последствий обстрела Киева задействовано 400 спасателей. 300 полицейских документируют военные преступления, принимают заявления о поврежденном имуществе и обеспечивают целостность вещей.

Также в ГСЧС сообщили, что в Шевченковском районе Киева в одном из мест попаданий в жилой дом завершены аварийно-спасательные работы. Вывезено более 60 куб.м строительного мусора.

Аварийно-спасательные работы продолжаются еще на одной из локаций.

В настоящее время продолжают работать 53 спасателя и 14 единиц специальной и пожарно-спасательной техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня после ночного обстрела в столице были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах.



