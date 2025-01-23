Чиновники разворовывают бюджет Киева: где "осели" 6 млн грн

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Кречмаровская Наталия
В столице разоблачили очередной случай нецелевого использования бюджетных средств. На этот раз "на горячем" разоблачили чиновников КП "Киевзеленстрой".
Фото портал "Комментарии"
Что касается подробностей дела, то в сентябре 2024 года предприятие подписало договор с частной компанией на ремонт сквера в переулке Чеховском в Шевченковском районе. Сумма договора составила более 6 миллионов гривен. За эти средства до 22 декабря 2024 работы должны быть завершены. Однако работы даже не начинали.
По словам депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, это очередной вопиющий случай, который демонстрирует, как должностные лица, на которых возложена ответственность за развитие города, вместо того, чтобы работать на благо громады Киева, занимаются хищением бюджета.
Он отметил, что во время проверки 10 января 2025 года, в которой приняли участие правоохранители, аудиторы и сам "Киевзеленстрой", выяснилось, что работы не выполнены вообще.
Витренко также отметил, что 6 млн грн могли потратить на дроны для ВСУ, ремонт школ, больниц, дорог, а они просто исчезли.
Напомним, что в Киеве разоблачили бордель, который, как писал портал "Комментарии", находился в доме, где, вероятно, проживает Кличко.
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