Чиновники разворовывают бюджет Киева: где "осели" 6 млн грн

В столице разоблачили очередной случай нецелевого использования бюджетных средств. На этот раз "на горячем" разоблачили чиновников КП "Киевзеленстрой".

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Что касается подробностей дела, то в сентябре 2024 года предприятие подписало договор с частной компанией на ремонт сквера в переулке Чеховском в Шевченковском районе. Сумма договора составила более 6 миллионов гривен. За эти средства до 22 декабря 2024 работы должны быть завершены. Однако работы даже не начинали.

По словам депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, это очередной вопиющий случай, который демонстрирует, как должностные лица, на которых возложена ответственность за развитие города, вместо того, чтобы работать на благо громады Киева, занимаются хищением бюджета.

Он отметил, что во время проверки 10 января 2025 года, в которой приняли участие правоохранители, аудиторы и сам "Киевзеленстрой", выяснилось, что работы не выполнены вообще.

“А что сделал подрядчик? Начал высаживать цветы прямо во время проверки, чтобы скрыть следы своего преступления. Документы подписаны, деньги выплачены, а сквер — заброшенный. Это не просто халатность, это прямой грабеж городского бюджета! Виталий Кличко – это ваша персональная ответственность”, — подчеркнул депутат.

Витренко также отметил, что 6 млн грн могли потратить на дроны для ВСУ, ремонт школ, больниц, дорог, а они просто исчезли.

“Это прямой удар по доверию киевлян к киевским городским властям и всей системе управления бюджетом. Нужно немедленно провести полный аудит деятельности "Киевзеленстроя"! Каждая гривна, которая есть в бюджете, — это деньги налогоплательщиков, и они должны работать во благо столицы, а не оседать в карманах команды мэра Кличко!”, — убежден депутат.

Напомним, что в Киеве разоблачили бордель, который, как писал портал "Комментарии", находился в доме, где, вероятно, проживает Кличко.



