"Черный день" для Кличко: в Киевском горсовете анонсировали судьбоносное голосование

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Кречмаровская Наталия
В столичных властях не утихают скандалы. Разоблачение коррупционных схем повлекло за собой лавину неприятностей для Киевского городского головы Виталия Кличко и его соратников. За решение неотложных проблем столица взялась Киевская городская военная администрация, а столичные депутаты требуют отправить в отставку заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.
Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что голосовать по этому вопросу столичный совет будет 8 апреля.
Витренко отметил, что проблемы с управлением городом хорошо всем известны – это договоренности, политический бартер, указания секретарю от третьих лиц, не имеющих никакой должности или статуса в КГС. По убеждению депутата, игнорировать дальше такую деятельность системы, значит молча соглашаться. А молчание, когда речь идет о доверии и репутации городских властей, подчеркнул депутат, это тоже политическая позиция.
Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", указал на очередные проблемы столицы.
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