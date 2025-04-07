"Черный день" для Кличко: в Киевском горсовете анонсировали судьбоносное голосование

В столичных властях не утихают скандалы. Разоблачение коррупционных схем повлекло за собой лавину неприятностей для Киевского городского головы Виталия Кличко и его соратников. За решение неотложных проблем столица взялась Киевская городская военная администрация, а столичные депутаты требуют отправить в отставку заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

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Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что голосовать по этому вопросу столичный совет будет 8 апреля.

"Завтра в Киевсовете — принципиальное голосование. Вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко — это не просто кадровое решение. Это маркер. Готов ли Киевсовет сделать шаг к обновлению, или мы остаемся заложниками старых схем?", — объяснил важность вопроса депутат.

Витренко отметил, что проблемы с управлением городом хорошо всем известны – это договоренности, политический бартер, указания секретарю от третьих лиц, не имеющих никакой должности или статуса в КГС. По убеждению депутата, игнорировать дальше такую деятельность системы, значит молча соглашаться. А молчание, когда речь идет о доверии и репутации городских властей, подчеркнул депутат, это тоже политическая позиция.









"Я обращаюсь к коллегам-депутатам: завтра каждый из нас должен определиться, на чьей он стороне — прозрачности и ответственности или сохранение статус-кво. Голосование за отставку — это голосование против коррупционного наследия. Не проголосовать — значит поддержать его сохранение. Завтра будет видно всех", — убежден Витренко.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", указал на очередные проблемы столицы.



