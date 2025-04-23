Цены ужасают: сколько в Киеве стоил незаконный выезд за границу

В столице задержали организатора схемы незаконного выезда военнообязанных за границу после снятия с военного учета.

Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре отметили, что мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В ходе следствия установили, что подозреваемый обещал помочь военнообязанному оформить документы о фиктивной инвалидности, снять с военного учета и выехать за границу. Такую помощь в оформлении необходимых документов мужчина оценил в 50 тыс. долл.

Организатор схемы был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения денег.









В прокуратуре сообщили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Очередные схемы разоблачили в Министерстве обороны Украины. Как писал портал "Комментарии", в Офисе генерального прокурора отметили, что сообщили о подозрении должностному лицу одного из центров Министерства обороны Украины в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Следствие установило, что подозреваемый организовал схему незаконного бронирования военнообязанных с целью уклонения от мобилизации.

По данным Офиса, подозреваемый мог организовать такую ​​схему, поскольку имел соответствующие служебные полномочия, личные связи и влияние на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы обеспечить внесение соответствующих сведений в реестр.



