Быть послушными идиотами или пойти против решения власти: в Раде рассказали о выборе для киевлян

Киевляне уже получили обновленные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, где графу "обслуживание дома и придомовой территории" заменили "управлением многоквартирным домом". А стоимость новой услуги почти вдвое больше предыдущей.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с новыми тарифами. По его словам, цены "нерыночные", потому что "конкурс" от КГГА это банальная коррупционная манипуляция – конкурса не было.

"Обратите внимание, я не говорю, что они "большие" или "малые" — я утверждаю, что они "НЕРЫНЕЧНЫЕ". Потому что "рынок" не создан и этот "конкурс" является ярким подтверждением этого очевидного факта. Также тарифы не являются экономически обоснованными, поскольку этого обоснования никто не делал — его не существует в природе ", — подчеркнул Кучеренко.

Среди прочего, нардеп отметил, что качество услуги никто не контролирует. Поэтому, по словам Кучеренко, именно на этом построена вся коррупционная надстройка, в которой замешаны чиновники КГГА, депутаты, активисты и близкие к КГГА бизнес-структуры.

Коррупционная прибыль, как отметил нардеп, этой "рыночной схемы" составляет примерно 2 млрд гривен в год, которые планируется вытащить из карманов киевлян.

Кучеренко отметил, что сравнивать тарифы от управляющих компаний с вкладами на содержание ОСМД – это полная циничная манипуляция, "ее придумала КГГА для прикрытия этой коррупционной схемы".

"Что делать дальше?! Решить сами для себя — платить и продолжать быть послушными идиотами или четко высказать свою юридически обоснованную позицию! Вы пока определяйтесь для себя. Если хотите быть идиотами — будьте ими. Если не хотите быть идиотами — алгоритм действий вам будет предложен в ближайшее время. "Денег нет, но вы держитесь!", — посоветовал Кучеренко.

Также он пояснил, что главная идея киевского "конкурса" на управление домами – получить монопольное право на ручное непрозрачное распределение 8 млрд гривен в год квартирных платежей киевлян.

"В условиях их практически полной незащищенности, отсутствия механизмов контроля за услугами и их качеством, отсутствия хоть какого-то экономического обоснования их стоимости. Месяц назад я обратился к каждому из 120 депутатов Киевского городского совета с просьбой разобраться в этом "конкурсе" и защитить интересы киевлян. Я получил... один ответ — и тот в поддержку "конкурса". Из чего я заключил, что они, как всегда, — и в теме, и в доле” — отметил народный депутат.

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", заявил, что ситуацию необходимо урегулировать с учетом интересов киевлян и возможностей коммунальных предприятий.



