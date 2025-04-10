Быть послушными идиотами или пойти против решения власти: в Раде рассказали о выборе для киевлян

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Кречмаровская Наталия
Киевляне уже получили обновленные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, где графу "обслуживание дома и придомовой территории" заменили "управлением многоквартирным домом". А стоимость новой услуги почти вдвое больше предыдущей.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с новыми тарифами. По его словам, цены "нерыночные", потому что "конкурс" от КГГА это банальная коррупционная манипуляция – конкурса не было.
Среди прочего, нардеп отметил, что качество услуги никто не контролирует. Поэтому, по словам Кучеренко, именно на этом построена вся коррупционная надстройка, в которой замешаны чиновники КГГА, депутаты, активисты и близкие к КГГА бизнес-структуры.
Коррупционная прибыль, как отметил нардеп, этой "рыночной схемы" составляет примерно 2 млрд гривен в год, которые планируется вытащить из карманов киевлян.
Кучеренко отметил, что сравнивать тарифы от управляющих компаний с вкладами на содержание ОСМД – это полная циничная манипуляция, "ее придумала КГГА для прикрытия этой коррупционной схемы".
Также он пояснил, что главная идея киевского "конкурса" на управление домами – получить монопольное право на ручное непрозрачное распределение 8 млрд гривен в год квартирных платежей киевлян.
Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", заявил, что ситуацию необходимо урегулировать с учетом интересов киевлян и возможностей коммунальных предприятий.
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