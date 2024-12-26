Большую партию нелегального спирта нашли в Киевской области: как его использовали

В Киевской области детективы БЭБ изъяли 120 тонн нелегального спирта на биоэтанольном заводе. Незаконно производило и реализовало этиловый спирт в промышленных масштабах одно из предприятий Киевской области. Компания специализируется на изготовлении органических растворителей, сообщили в БЭБ.

Фото БЭБ

“Готовую продукцию продавали под видом растворителя другим субъектам, которые использовали ее для изготовления недоброкачественного горючего. Акцизный налог в ходе этих операций в бюджет не уплачивался”, — отметили в БЭБ.

В ходе расследования детективы провели обыски на производственных мощностях, обнаружили и изъяли около 120 тонн готовой подакцизной продукции и финансово-хозяйственные документы. Примерная стоимость изъятого составляет 4 млн грн. Проведена необходимая судебная экспертиза.

“Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" и ч. 1, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров”)”, — пояснили в БЭБ.

Также отметили, что устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и сумма неуплаченного акцизного налога.

Напомним, в Киевской и Ивано-Франковской областях, как писал портал "Комментарии", правонарушители продавали контрафактную продукцию. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли электронные сигареты стоимостью 15 млн грн.