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Большую партию нелегального спирта нашли в Киевской области: как его использовали

Спирт производила компания, специализирующаяся на изготовлении органических растворителей

26 декабря 2024, 21:48
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области детективы БЭБ изъяли 120 тонн нелегального спирта на биоэтанольном заводе. Незаконно производило и реализовало этиловый спирт в промышленных масштабах одно из предприятий Киевской области. Компания специализируется на изготовлении органических растворителей, сообщили в БЭБ.

Большую партию нелегального спирта нашли в Киевской области: как его использовали

Фото БЭБ

“Готовую продукцию продавали под видом растворителя другим субъектам, которые использовали ее для изготовления недоброкачественного горючего. Акцизный налог в ходе этих операций в бюджет не уплачивался”, — отметили в БЭБ.

В ходе расследования детективы провели обыски на производственных мощностях, обнаружили и изъяли около 120 тонн готовой подакцизной продукции и финансово-хозяйственные документы. Примерная стоимость изъятого составляет 4 млн грн. Проведена необходимая судебная экспертиза.

“Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" и ч. 1, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров”)”, — пояснили в БЭБ.

Также отметили, что устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и сумма неуплаченного акцизного налога.

Напомним, в Киевской и Ивано-Франковской областях, как писал портал "Комментарии", правонарушители продавали контрафактную продукцию. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли электронные сигареты стоимостью 15 млн грн.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-na-kyivshchyni-vyluchylo-120-tonn-nelehalnoho-spyrtu-na-bioetanolnomu-zavodi
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