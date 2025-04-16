Большая партия фальшивых денег на Киевщине: где сбывали подделку

Фальшивые деньги обнаружили в Киевской области – нашли гривны, а также банкноты иностранной валюты.

Фальшивые деньги. Фото БЭБ

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что двоим мужчинам сообщили о подозрении в хранении, приобретении, перевозке, а также сбыте незаконно изготовленной национальной и иностранной валюты, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 199 УК Украины).

Подозреваемые сбывали поддельные купюры высокого качества. Своих клиентов они находили через личные связи и предлагали фейковые купюры за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.

В Борю экономической безопасности Украины отметили, что в ходе расследования правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В результате проведения следственных действий изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.

По выводам экспертиз специалистов Национального банка Украины подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.

"Один из мужчин задержан в порядке статьи 208 УПК Украины при попытке продажи поддельных 30 тыс. долларов США. Подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в областной прокуратуре.

Также сообщили, что устанавливают других лиц, причастных к правонарушению.









Напомним, что фальшивые доллары, как писал портал "Комментарии", обнаружили в Киеве. В ходе следственных действий установили, что фигуранты покупали технику торговой марки Apple за фальшивые доллары через онлайн-платформу OLX. Во время проведения расследования детективы провели санкционированные обыски и изъяли наличные деньги на сумму более 10 тыс. долларов США.



