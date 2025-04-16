Большая партия фальшивых денег на Киевщине: где сбывали подделку

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Кречмаровская Наталия
Фальшивые деньги обнаружили в Киевской области – нашли гривны, а также банкноты иностранной валюты.
Фальшивые деньги. Фото БЭБ
В Киевской областной прокуратуре сообщили, что двоим мужчинам сообщили о подозрении в хранении, приобретении, перевозке, а также сбыте незаконно изготовленной национальной и иностранной валюты, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 199 УК Украины).
Подозреваемые сбывали поддельные купюры высокого качества. Своих клиентов они находили через личные связи и предлагали фейковые купюры за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.
В Борю экономической безопасности Украины отметили, что в ходе расследования правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В результате проведения следственных действий изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.
По выводам экспертиз специалистов Национального банка Украины подтверждено, что изъятые гривны и банкноты иностранной валюты являются фальшивыми.
Также сообщили, что устанавливают других лиц, причастных к правонарушению.
Напомним, что фальшивые доллары, как писал портал "Комментарии", обнаружили в Киеве. В ходе следственных действий установили, что фигуранты покупали технику торговой марки Apple за фальшивые доллары через онлайн-платформу OLX. Во время проведения расследования детективы провели санкционированные обыски и изъяли наличные деньги на сумму более 10 тыс. долларов США.
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