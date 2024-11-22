Более 14 часов без воды проведут жители Одессы: перечень адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 22 ноября, в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
пров. Валерия Лобановского (Матросова),
ул. Семинарская,
пр-т Шевченко,
ул. Решата Аметова (Романа Кармена),
ул. Независимости (Армейская),
пер.Шампанский,
проспект Леси Украинки,
ул. Французский бульвар,
ул. Довженко,
пер.Ботанический.
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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