Более 14 часов без воды проведут жители Одессы: перечень адресов

Сегодня, 22 ноября, в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отключение воды. Фото из открытых источников

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 22 ноября 2024 года с 09:30 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям, – говорится в сообщении.

Где не будет воды

пров. Валерия Лобановского (Матросова),

ул. Семинарская,

пр-т Шевченко,

ул. Решата Аметова (Романа Кармена),

ул. Независимости (Армейская),

пер.Шампанский,

проспект Леси Украинки,

ул. Французский бульвар,

ул. Довженко,

пер.Ботанический.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.