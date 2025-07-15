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Безуглая набросилась на Кличко: за что раскритиковала мэра Киева

Безуглая: мэр Киева не хочет выделять деньги на развертывание системы противовоздушной обороны столицы

15 июля 2025, 16:20
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Кречмаровская Наталия

Бюджетный комитет поддержал законопроект №13439-3, предусматривающий направление средств на нацбезопасность и оборону. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, проект закона не попал на повестку дня — его попытаются проголосовать завтра. Политик подчеркнул, что 8 млрд грн планируют забрать из бюджета города Киев.

Безуглая набросилась на Кличко: за что раскритиковала мэра Киева

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая отметила, что Виталий Кличко "сбил" в Раде перенаправление 8 млрд из бюджета Киева на оборону Киева.

"Завтра будем еще раз пробовать. Отмечу, что большинство мажоритарщиков от "Слуги Народа" уже давно под Кличко или вообще "отползли" и не интересуются, что происходит в городе", — пояснила ситуацию народная депутат.

Безуглая заметила, что голосование покажет, насколько все нардепы готовы защищать столицу. Ведь средства пойдут на развертывание системы противовоздушной обороны столицы, на которую мэр, по словам нардепки, не хочет выделять деньги из 130 млрд. бюджета Киева, а военные тупят. По ее словам, турели, датчики, перехватчики нужно закупать уже давно.

"Мэр Киева — бандит и лжец, достало. А где ваш брат Владимир, так пафосно записавшийся в ТРО? Где он сейчас? PS: Почему Центр Противодействия Коррупции никогда не занимался антикоррупцией в отношении Киева?", — отметила она.

Безуглая набросилась на Кличко: за что раскритиковала мэра Киева - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутаты Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что метро Киева трещит по швам. По его словам, тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" фактически разваливается. Витренко подчеркнул, что это – не природное явление, а следствие лет бездействия и покрытия небрежности в КГГА.




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Источник: https://t.me/marybezuhla/4193
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