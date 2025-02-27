Безопасные поездки для женщин: в Киеве можно заказать такси Women for Women

Women for Women позволяет женщинам вызвать авто с женщинами-водительницами, создавая комфортные и безопасные условия для передвижения по городу. Это особенно актуально ввиду роста количества женщин в сфере перевозок. Компания планирует расширять сервис и в других городах Украины.

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Женщины-водительницы до сих пор составляют всего около 3% от общего количества активных водителей Bolt в Украине, но их доля постепенно растет. Введение Women for Women призвано поддержать эту тенденцию и обеспечить безопасность как для пассажирок, так и водителей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти дополнительную проверку. Женщины-пользователи должны загрузить документ, удостоверяющий личность, а также сделать селфи для подтверждения соответствия данных. После успешной идентификации можно будет заказать поездку в специальной категории приложения.

"Мы понимаем, что женщины могут ощущать определенные барьеры при использовании сервисов перевозок или рассматривая профессию водителя как карьерную возможность. Поэтому мы считаем, что подобные инициативы будут привлекать большее количество водитель и будут побуждать их к работе в сфере райд-хейлинга", — заявила Юлия Малич, старшая менеджер по публичной политике в Украине и Азии компании Bolt.

Пока сервис доступен только в Киеве, однако в ближайшее время его планируют расширить и на другие города Украины.

Напомним, уже этим летом Tesla обещает совершить прорыв в сфере автономного транспорта – компания должна официально запустить первый сервис робота без водителя. Илон Маск анонсировал, что в июне 2025 года на улицах Остина, штат Техас, появятся электромобили, которые будут передвигаться без участия человека. Готов ли мир к такому будущему и какие вызовы могут стать на пути Tesla – разбирались комментарии.