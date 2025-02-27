Безопасные поездки для женщин: в Киеве можно заказать такси Women for Women

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Амбарцумян Анна
Women for Women позволяет женщинам вызвать авто с женщинами-водительницами, создавая комфортные и безопасные условия для передвижения по городу. Это особенно актуально ввиду роста количества женщин в сфере перевозок. Компания планирует расширять сервис и в других городах Украины.
Фото из открытых источников
Женщины-водительницы до сих пор составляют всего около 3% от общего количества активных водителей Bolt в Украине, но их доля постепенно растет. Введение Women for Women призвано поддержать эту тенденцию и обеспечить безопасность как для пассажирок, так и водителей.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти дополнительную проверку. Женщины-пользователи должны загрузить документ, удостоверяющий личность, а также сделать селфи для подтверждения соответствия данных. После успешной идентификации можно будет заказать поездку в специальной категории приложения.
Напомним, уже этим летом Tesla обещает совершить прорыв в сфере автономного транспорта – компания должна официально запустить первый сервис робота без водителя. Илон Маск анонсировал, что в июне 2025 года на улицах Остина, штат Техас, появятся электромобили, которые будут передвигаться без участия человека. Готов ли мир к такому будущему и какие вызовы могут стать на пути Tesla – разбирались комментарии.
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