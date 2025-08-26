Бездействие Кличко подвергает киевлян опасности: в Киеве "проспали" принятие важного решения

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Проблем в Киеве хватает – к транспортным, инфраструктурным, проблемам с ЖКХ добавилась еще одна. Начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко указал на отсутствие правил для плавсредств в Киеве и рассказал, что будет изменено.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Ткаченко обратился к киевлянам с вопросами — почему на воде рядом плавают на каяках и гоняют на водных скутерах? В прибрежной полосе опасные плавсредства, а на берегу – дети. Почему за это никого не наказывают?
Начальник КГВА сообщил, что уже наработали правила для Киева, согласовали их с Администрацией судоходства и они уже подписаны. По его словам, текст распоряжения впоследствии появится на официальном портале Киева.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко кичился очередным "достижением". Сообщал об открытии на Подольском мостовом переходе полностью движения по всем полосам в обоих направлениях.
Столичный депутат Андрей Витренко отметил, что этот мост "главный памятник коррупции Кличко".