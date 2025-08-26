Бездействие Кличко подвергает киевлян опасности: в Киеве "проспали" принятие важного решения

Проблем в Киеве хватает – к транспортным, инфраструктурным, проблемам с ЖКХ добавилась еще одна. Начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко указал на отсутствие правил для плавсредств в Киеве и рассказал, что будет изменено.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Ткаченко обратился к киевлянам с вопросами — почему на воде рядом плавают на каяках и гоняют на водных скутерах? В прибрежной полосе опасные плавсредства, а на берегу – дети. Почему за это никого не наказывают?

"Это травмоопасно и это неуважение к киевлянам. Мы начали разбираться. И оказалось, что местных правил в Киеве просто нет. Требование утвердить их было еще с августа 2022 года. В других регионах утвердили три года назад. А в Киеве — либо проспали, либо не захотели", — указал он на пробелы в работе столичных властей.

Начальник КГВА сообщил, что уже наработали правила для Киева, согласовали их с Администрацией судоходства и они уже подписаны. По его словам, текст распоряжения впоследствии появится на официальном портале Киева.

"Теперь должны зафиксировать, что будут отдельные места для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средств для развлечений на воде. И составляющая безопасности будет в приоритете. А нарушителей полиция будет привлечь к ответственности", — рассказал об изменениях Ткаченко.

