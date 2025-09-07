logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве раненой во время российской атаки женщине провели экстренные роды: детали

В Киеве после атаки РФ 24-летней женщине экстренно провели роды. Недоношенный ребенок находится в реанимации, жизнь матери под угрозой.

7 сентября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В результате ночной атаки России на Киев 7 сентября пострадала 24-летняя беременная женщина. Врачам пришлось экстренно провести роды. Недоношенный ребенок находится в реанимации, жизнь матери тоже находится под угрозой.

Женщине экстренно провели роды после атаки на Киев. Фото из открытых источников

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированную атаку по Киеву с применением дронов. Больше всего разрушений получил Святошинский район, где был поврежден многоэтажный жилой дом. По словам руководителя Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, после атаки семь человек были госпитализированы, четверо из них в критическом состоянии. Среди них также очутилась жительница Святошинского района 24-летняя беременная женщина.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи получили недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", — сообщила Гинзбург.

Женщину после операции перевели в ожоговое отделение городской клинической больницы №2. Врачи борются за ее жизнь, ведь она получила тяжелые ожоги большой площади.

Врач-комбустиолог Елена Францева подтвердила, что все четверо пациентов в реанимации, в том числе супруги 72 и 74 лет и 24-летний мужчина.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что общее количество раненых в результате атаки возросло до 20 человек. В Святошинском районе ракета разрушила часть девятиэтажки от четвертого до восьмого этажей. Под завалами нашли тела троих погибших, в том числе мама и ее двухмесячный сын. Также в Дарницком районе обломки повредили четырехэтажное здание, возник пожар. Там же в укрытии скончалась пожилая женщина. В Печерском районе обломки повлекли возгорание верхних этажей здания Кабинета Министров.

По данным Воздушных сил, ночью 7 сентября Россия выпустила более 800 дронов и ракет по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент ЕС фон дер Ляен резко отреагировала на атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины заявили о цинизме рекордной атаки России.



