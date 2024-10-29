БЭБ разоблачило махинации с добычей полезных ископаемых в Киевской области

В Киевской области компания уклонилась от уплаты ренты за добычу щебня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.



Фото БЭБ

Должностные лица компании уклонялись от уплаты ренты за использование недрами в особо огромных размерах. В БЭБ отметили, что компания занимается добычей щебеночной продукции и гранита на одном из месторождений в Киевской области.

В ходе расследования было установлено, что директор и главный бухгалтер общества во время производственно-хозяйственной деятельности умышленно занижали стоимость добываемых полезных ископаемых, отражая в финансовой отчетности неверные расчеты.

“Добывающая компания продавала связанному предприятию щебень и камень бутовый как “горную массу”, то есть не товарную продукцию. Реализация проходила по заниженным ценам. В дальнейшем упоминавшееся предприятие продавало те же ископаемые уже по рыночным ценам. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей”, — сообщили в БЭБ.

Выводы судебной экономической экспертизы подтвердили сумму нанесенного государственному бюджету ущерба.

Руководителю и бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер и наложении ареста на имущество подозреваемых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве во время войны реализуют масштабный проект. Столичные власти планируют оцифровать все деревья в городе и опубликовать соответствующую карту.



