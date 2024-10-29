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БЭБ разоблачило махинации с добычей полезных ископаемых в Киевской области

Компания не оплатила более 12 млн грн за пользование недрами

сегодня, 22:24
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области компания уклонилась от уплаты ренты за добычу щебня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.

БЭБ разоблачило махинации с добычей полезных ископаемых в Киевской области

Фото БЭБ

Должностные лица компании уклонялись от уплаты ренты за использование недрами в особо огромных размерах. В БЭБ отметили, что компания занимается добычей щебеночной продукции и гранита на одном из месторождений в Киевской области.

В ходе расследования было установлено, что директор и главный бухгалтер общества во время производственно-хозяйственной деятельности умышленно занижали стоимость добываемых полезных ископаемых, отражая в финансовой отчетности неверные расчеты.

“Добывающая компания продавала связанному предприятию щебень и камень бутовый как “горную массу”, то есть не товарную продукцию. Реализация проходила по заниженным ценам. В дальнейшем упоминавшееся предприятие продавало те же ископаемые уже по рыночным ценам. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей”, — сообщили в БЭБ.

Выводы судебной экономической экспертизы подтвердили сумму нанесенного государственному бюджету ущерба.

Руководителю и бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер и наложении ареста на имущество подозреваемых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве во время войны реализуют масштабный проект. Столичные власти планируют оцифровать все деревья в городе и опубликовать соответствующую карту.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-kerivnytstvu-kompanii-v-ukhylenni-vid-splaty-124-mln-hrn-rentnykh-platezhiv
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