В Киеве произошел порыв теплосети. В этом отопительном сезоне это не первый случай, однако следует отметить, что первый в 2025 году. И невероятно фееричный – автомобили заливает кипятком, на дороге разбросаны куски асфальта, улица превратилась в настоящую сауну.

Фото портал "Комментарии"

Трубу прорвало возле Центрального вокзала, на пересечении Жилянской и Петлюры, сообщают местные паблики. Также известно, что из-за аварии задерживаются автобусы №24, 50,114 и троллейбусы №12, 14. Бригада ремонтников уже на месте, утечку локализовали.

“В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала, на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры произошел прорыв теплосети. Движение транспорта по улице перекрыто. Просим пассажиров учитывать это при следовании к железнодорожному вокзалу и выезжать заранее”, — говорится в сообщении Kyiv City Express.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что сегодня, 9 января, около 16:40 произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть. Это магистральный трубопровод диаметром 450 мм. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено.

По состоянию на 18:03 уточнили, что движение транспорта на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры возобновлено.





Прорыв теплоснабжения возле железнодорожного вокзала произошло частичное разрушение здания: в магазинах обвалилась стена, а рядом были разбросаны кирпичи, — сообщается в Новости Live.

Напомним, что Зеленский назначил начальником Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. При этом эксперты, как писал портал "Комментарии", отмечают, что такое решение может свидетельствовать о попытке расшатать ситуацию в Киеве и отстранить Кличко от управления городом.

А в Верховной Раде решение Зеленского одобряют, а перемены считают необходимыми.



