Авиабомбы по Харькову попали в дом, хлебозавод и детскую площадку (ФОТО, ВИДЕО)

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Обстрел хлебозавода в Харькове. Фото: Олег Синегубов

По данным следствия, 24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову.

В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина.

Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу.

По предварительным данным, по Харькову было нанесено шесть ударов ФАБ-250/500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.

Число раненых по состоянию на вечер выросло до 34 человек: 16 мужчин, 17 женщин и одна несовершеннолетняя — девушка 17 лет.

В результате прямого попадания авиабомбы в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе без вести пропавшей по состоянию на 20:17 оставалась женщина. Поисково-спасательная операция продолжается.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

24 сентября около 15:20 оккупанты начали сбрасывать на Харьков управляемые авиабомбы. По данным местных властей, известно о попадании в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Здесь из-за КАБ сложились этажи с 8 по 3.

"Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов и опубликовал видео, на котором видны ужасающие последствия российского террора.

Мэр Харькова также добавил, что в пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживали 82 человека.

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