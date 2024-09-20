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Алкоголь может вернуться в столичные МАФы: что известно

В КГГА, вероятно, планируют отменить запрет продажи алкоголя

20 сентября 2024, 16:37
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Кречмаровская Наталия

В Киеве продажи алкогольных напитков в МАФах, временных сооружениях и т.п. запретили в 2018 году. И, вероятно, этот запрет отменят. Об этом сообщил на своей странице Facebook сообщил автор цифрового контента Владислав Михайленко, передает портал "Комментарии".

Алкоголь может вернуться в столичные МАФы: что известно

Иллюстративное фото

Он опубликовал скрин новости закрытого паблика

Алкоголь может вернуться в столичные МАФы: что известно - фото 2

Директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костюков вероятно решил признать решение о запрете утратившим силу. Речь идет о решении Киевсовета от 27.09.2018 года №1529/5593 "Об установлении ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных, напитков, вин столовых в г. Киеве".

По словам Владислава Михайленко, решение об ограничении продажи алкоголя:

  • помогли уменьшить количество преступлений и правонарушений совершенных в состоянии алкогольного опьянения,

  • уменьшить уровень подросткового алкоголизма,

  • улучшили уровень комфорта проживания в "спальных" районах,

  • уменьшили количество наливаек.

Это послужило примером для принятия соответствующего Закона.

“Позитивные наработки стали основой для регулирования продаж алкоголя во время военного положения. Если Киевсовет снимет ограничения – можно считать его клинически больным!”, — отметил киевлянин.

Отметим, что изменения планируется внести в проект постановления в 2023 году. Тогда предлагали следующие изменения:

Алкоголь может вернуться в столичные МАФы: что известно - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве безжалостно уничтожают исторические здания. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о понижении еще одного здания. Подробнее о ситуации в столице читайте по ссылке .




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Источник: https://www.facebook.com/vlad.mykhailenko.1/posts/pfbid0qVUpEmUz8PnvNjXCQmt1txLy2Ei9w6SPx255fSVDKdn93jZi4374ca2xztaN7nPPl
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