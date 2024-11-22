Афера на сотни миллионов гривен: что не так с установкой солнечных батарей

В Киеве масштабируют проект подготовки к зиме в условиях нехватки электроэнергии – устанавливают солнечные панели на крышах многоквартирных домов. На реализацию проекта столичные власти выделяют немалые средства. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко объяснил, почему этот проект — афера столичных властей, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

“Еще раз отвечу на вопросы о солнечных батареях на крышах, стенах домов. Я за использование солнечных батарей. Я за то, чтобы их устанавливали на крыше частного дома, и человек мог использовать их для своих целей. Я за установку солнечных батарей на крыше многоквартирных домов для лифтов, освещения и насосной группы. Но делайте это за свой счет, а не за счет бюджета. Но я против бездумного использования бюджетных (наших с вами) денег для создания бизнеса группой лиц Киева во главе с советником заместителем председателя КГГА Тихоновым”, — объяснил эксперт.

Он выступает против того, чтобы на средства бюджета на сотни миллионов гривен устанавливали СЭС на крыше многоквартирных домов, и это становилось "бизнесом кучки людей, а ОСМД становилось активным потребителем".

“Чистой воды афера, с подачи председателя правления ОСМД “Оберіг” на Бажана 16, Валерия Никитченко, который вбухал по договоренности с Тихоновым 1 млн евро бюджетных денег еще в 2017 году и абсолютно ничего не принесли дому, стало мейнстримом не только в Киеве, но уже появились первые ростки в Киевской области, где активные ОСМД решили оседлать прибыльную тему”, — отметил Попенко.

Он объяснил, на что более эффективно потратить средства. Эксперт отметил, что КГГА ежегодно выделяет на солнечные станции по 200 млн грн, вместо того чтобы обеспечить 100% учет тепла в многоквартирных домах Киева (около 2300 домов еще его не имеют на это нужно около 250 млн грн).

"Вместо того чтобы обеспечить десятки тысяч домов зарядными станциями и генераторами, выделяют деньги на совершенно бесполезные зимой СЭС. И так солнечные станции не принесут никакого результата зимой при отключениях, поскольку КПД их мощности (работы) зимой не больше 10%”, — подытожил Попенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как изменятся тарифы на электроэнергию и газ в Украине в 2025 году.



