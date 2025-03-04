Жительница Харькова выманила более миллиона гривен в вебкам-модели

Полиция Харьковской области сообщила подозрение 27-летней женщине, выманившей у вебкам-модели более 1,2 миллиона гривен. Теперь ей грозит три года лишения свободы из-за мошенничества.

Вебкам-модель. Фото иллюстративное

Полиция сообщила, что жительница Харькова отыскала данные вебкам-модели, связалась с ней через соцсети и представилась сотрудницей сайта, где работала женщина. Злоумышленница утверждала, что у вебкам-модели якобы существуют проблемы со страницей на сайте и просила оплатить работу специалистов.

Потерпевшая согласилась на денежный перевод и перевела соответствующую сумму на банковские счета злоумышленницы. Однако история на этом не закончилась, ведь женщина и дальше под видом администратора сайта обращалась к вебкам-модели за оплатой.

"В дальнейшем нарушительница от имени администрации сайта систематически придумывала разные поводы и основания для получения денег от потерпевшей. Таким образом злоумышленнице удалось круглогодично обманывать женщину. В общей сложности нарушительница незаконно получила около 1,2 миллиона гривен", — говорится в заявлении полиции.

Следователи Харьковского районного управления полиции сообщили подозрение женщине по ч.1 и 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве.

Также "Комментарии" писали о модели OnlyFans, спасшей 20 миллионов долларов в схватке с грабителями. Злоумышленники пробрались в ее дом и потребовали предоставить доступ к криптоактивам женщины, однако она успела отправить сообщение в соцсети.