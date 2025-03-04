logo

BTC/USD

88170.52

ETH/USD

2175.04

LTC/USD

102.03

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Жительница Харькова выманила более миллиона гривен в вебкам-модели
commentss НОВОСТИ Все новости

Жительница Харькова выманила более миллиона гривен в вебкам-модели

Вебкам-модель стала жертвой женщины, выманившей у нее миллион гривен.

4 марта 2025, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Полиция Харьковской области сообщила подозрение 27-летней женщине, выманившей у вебкам-модели более 1,2 миллиона гривен. Теперь ей грозит три года лишения свободы из-за мошенничества.

Жительница Харькова выманила более миллиона гривен в вебкам-модели

Вебкам-модель. Фото иллюстративное

Полиция сообщила, что жительница Харькова отыскала данные вебкам-модели, связалась с ней через соцсети и представилась сотрудницей сайта, где работала женщина. Злоумышленница утверждала, что у вебкам-модели якобы существуют проблемы со страницей на сайте и просила оплатить работу специалистов.

Потерпевшая согласилась на денежный перевод и перевела соответствующую сумму на банковские счета злоумышленницы. Однако история на этом не закончилась, ведь женщина и дальше под видом администратора сайта обращалась к вебкам-модели за оплатой.

"В дальнейшем нарушительница от имени администрации сайта систематически придумывала разные поводы и основания для получения денег от потерпевшей. Таким образом злоумышленнице удалось круглогодично обманывать женщину. В общей сложности нарушительница незаконно получила около 1,2 миллиона гривен", — говорится в заявлении полиции.

Следователи Харьковского районного управления полиции сообщили подозрение женщине по ч.1 и 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве.

Также "Комментарии" писали о модели OnlyFans, спасшей 20 миллионов долларов в схватке с грабителями. Злоумышленники пробрались в ее дом и потребовали предоставить доступ к криптоактивам женщины, однако она успела отправить сообщение в соцсети.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/police_kh_region/36403
Теги:

Новости

Все новости