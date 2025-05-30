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Жители Харьковщины приобрели более 2400 домов: где выбирают новое место для жизни

Получатели компенсаций с Харьковщины приобрели более 2400 домов, сообщил Олег Синегубов.

сегодня, 16:58
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Недилько Ксения

Всего с начала действия программы еВосстановление в 37 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 6458 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на сумму более 8,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Жители Харьковщины приобрели более 2400 домов: где выбирают новое место для жизни

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

С использованием жилищных сертификатов заявители приобрели 2405 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области — 1970 квартир и 435 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 4,1 миллиарда гривен. Всего уже использовано более 3400 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

"Реализация государственной программы еВосстановление в Харьковской области – одно из приоритетных направлений работы. В 56 общинах созданы и в 55 общинах функционируют комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества. Харьковская ОВА координирует работу комиссий с целью ускорения рассмотрения заявлений по назначению компенсаций и формированию жилищных сертификатов. В то же время продолжаем коммуникацию с Правительством и профильными министерствами по поводу устойчивого финансирования программы в регионе", — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, жители Харьковской области подали 53 962 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше сообщений поступило от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили средства на ремонт поврежденного имущества 32 520 заявителей на общую сумму более 3,3 миллиарда гривен. Еще для 1428 заявителей компенсация согласована и передана на выплату средства на более чем 114,5 миллиона гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью Харьковский регион атаковал 51 "шахед". Глава ОВА Синегубов назвал это "аномальным количеством"



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