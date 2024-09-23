Жители Харьковщины получают жилищные сертификаты: в каких областях покупают жилье

В Харьковской области более 23 200 заявителей получили денежную помощь на ремонт поврежденного жилья. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

В общей сложности с начала реализации программы еВосстановление в области подано 40 282 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий российских оккупантов, 23 262 заявителя на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен.

"В каждой громаде Харьковской области ускорена работа по сбору сведений о поврежденном и уничтоженном имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российскими оккупантами. На сегодняшний день 56 громад создали и в 54 громадах функционируют комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества. Работа продолжается. На сегодняшний день она является одним из приоритетных направлений в работе областной военной администрации", — отметил Олег Синегубов.

В 36 территориальных общинах профильными комиссиями сформировано 3 205 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на более чем 4,4 миллиарда гривен.

С использованием жилищных сертификатов приобретено 492 объекта недвижимого имущества на территории Харьковской области — 374 квартиры и 118 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 823 миллионов гривен. В общей сложности уже воспользовались жилищными сертификатами более 700 получателей компенсации из Харьковской области, большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.