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Жители Харьковщины использовали более 2500 жилищных сертификатов: где покупают новое жилье

Жилищные сертификаты продолжают выдавать в Харьковской области

сегодня, 15:45
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Недилько Ксения

В рамках программы еВосстановление в 37 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 5806 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на сумму более 7,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Жители Харьковщины использовали более 2500 жилищных сертификатов: где покупают новое жилье

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

С использованием жилых сертификатов приобретено 1674 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области — 1339 квартир и 335 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 2,8 миллиарда гривен. В целом заявители использовали 2504 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

"В настоящее время в 55 общинах области функционируют комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсаций за поврежденные объекты недвижимого имущества. В каждой общине ускорена работа по сбору сведений о разрушении. Вопрос возмещения ущерба жителям области – один из приоритетных в работе команды Харьковской ОВА. Координируем работу комиссий, чтобы жители области оперативно получали компенсации и начинали восстанавливать свое имущество", — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Всего с начала реализации программы есть Восстановление в области подано 50729 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий российских оккупантов, 32 115 заявителей на общую сумму более 3,2 миллиарда гривен. Еще для 478 заявителей утверждена компенсация и передано на выплату средства в сумме более 58 миллионов гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тысячи семей получили компенсацию за разрушенное жилье, однако еще больше людей ее ждут.



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