В Слободском районе Харькова возник масштабный пожар в результате попадания вражеского дрона-камикадзе. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, удар нанес беспилотный летательный аппарат, после чего на месте начался пожар. В эпицентр события оперативно направили подразделения ГСЧС и бригады экстренной помощи.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

По предварительным данным, три человека получили ранения в результате этой атаки. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. В своем обращении он отметил, что "Шахед" попал в здание образовательного учреждения, расположенное почти в центре города. По его словам, это здание имеет историческую ценность и является частью архитектурного наследия Харькова.

Крыша учебного корпуса вспыхнула после удара, однако пожарным удалось быстро локализовать огонь. Работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются.

Это уже не первый случай дроновых атак на Харьков. В частности, 7 сентября в городе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги — тогда фиксировали пролет шести вражеских БПЛА. А в ночь на 18 августа российские дроны снова ударили по городу: один из них попал в многоэтажное здание в Индустриальном районе, вызвав масштабный пожар на нескольких этажах.

Как уже писали "Комментарии", глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что страна пока не готова к вероятной вооруженной агрессии, в том числе со стороны России. Выступая в Риме во время презентации итогов кругосветного путешествия парусника Vespucci, он подчеркнул критическую необходимость укрепления обороноспособности государства.