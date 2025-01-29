Женщина ударила мужчину из-за того, что он обещал поклеить обои и напился: он вызвал копов

18 декабря 2024 около 14:00 уроженка Коротича на Харьковщине нанесла удар кулаком своему сожителю, с которым живет 15 лет, из-за его невыполненного обещания поклеить обои.

Иллюстративное фото

Об этом говорится в приговоре Валковского районного суда Харьковской области от 23 января , сообщает Суспильне.

"Обвиняемая беспрекословно признала свою виновность, искренне раскаялась. Указала, что действительно совершила правонарушение при изложенных выше обстоятельствах, поскольку потерпевший не сдержал договоренности поклеить после работы обои, пришел пьяный, поэтому в сердцах ударила его кулаком в лоб. Когда приехали полицейские, признала свою вину, активно способствовала раскрытию проступка", — сказано в тексте приговора.

На следующий день помирились, поклеили обои. Осознала противоправность своего поступка, обязалась уплатить штраф и больше не совершать никаких преступлений.

По данным следствия, женщина — вдова, проживающая 15 лет с сожителем. В ноябре 2023 года уже была осуждена за нанесение легких телесных повреждений и уплатила 510 гривен штрафа.

Обвиняемая и потерпевший заключили соглашение о примирении. Женщину признали виновной и назначили ей заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как распознать панические атаки и как с ними бороться.

Панические атаки – внезапные и интенсивные приступы тревоги, сопровождающиеся физическими и эмоциональными симптомами. Они могут возникать в любой момент и оказывать существенное влияние на качество жизни человека.

Паническая атака – это кратковременный, но очень интенсивный эпизод страха или тревоги, обычно длится от 5 до 30 минут. Приступ может появиться без явной причины или быть вызвано определенными ситуациями, например толпой, стрессовыми событиями или даже воспоминаниями.