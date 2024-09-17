Завышенные цены на бензин и дизтопливо: сколько переплатила полиция охраны в Харьковской области

В Харьковской области закупили бензин и дизельное горючее по завышенным ценам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.



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Так 28 мая 2024 года управление полиции охраны в Харьковской области заключило с ООО "Инком Финанс" два договора на общую сумму в 26,92 млн грн. Речь шла о поставках бензина и дизельного горючего.

Согласно условиям, общество должно поставить до конца года 269 000 литров бензина А-95 и 186 000 литров дизтоплива. Литр бензина стоил полиции охраны 59,99 грн, а дизтоплива – 57,99 грн.

"Это значительно завышенная цена и по состоянию на данный момент, и по состоянию на день подписания договоров, и с учетом того, что ООО "Инком Финанс" гораздо дешевле поставляет бензин и дизтопливо другим бюджетным организациям", — сообщили в ХАЦ.

К тому же, ожидаемая стоимость двух договоров, которую выставило Управление полиции охраны в Харьковской области, составляла 25 175 190 грн. Сумма договоров составила почти на 2 млн грн больше, а именно – 26 923 450 грн.

ООО "Инкам Финанс" продает топливо брендов "Авиас" и ANP. В ХАЦ сообщили, что по состоянию на 13 сентября средняя стоимость на заправках "Авиас" в Харьковской области значительно ниже указанных в договоре. К примеру, обычному покупателю литр дизеля обойдется в 50,99 грн, а литр бензина А-95 – в 55,88 грн. То есть если даже брать не оптовые цены, то Управление полиции охраны переплатило почти 2,5 млн грн.

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