За сентябрь оккупанты обстреляли Харьков рекордное количество раз

За прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Всего зафиксировано 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала город. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Обстрел Харькова. Фото: ХОВА

"Самое ужасное — количество пострадавших. Их 188, среди них — 19 детей. Мы не оставим никого наедине с бедой и сделаем все, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил, в то время, пока Силы обороны Украины борются за мир!" – подчеркнул мэр.

В Департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета предоставили подробную статистику по городу Харькову за сентябрь о вражеских обстрелах.

227 сигналов воздушных тревог звучало в городе, из которых – 70 реальных угроз.

Общее время тревог – 296 часов 32 минут (12 суток).

В городе за месяц произошло 53 обстрела города.

Во время них были применены:

Ракета "Искандер-М"- 8

Ракета " KN -23" — 1

Ракета "С-400" — 3

ФАБ-250 – 27

ФАБ-500 – 11

БПЛА типа "Герань-2"-2

РСЗО "Торнадо-С".





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове частично снесут дом, в который попал вражеский КАБ

Жилую многоэтажку в Киевском районе Харькова, подвергшуюся атаке 24 сентября, придется частично снести. Как сообщил городской голова Игорь Терехов сегодня, 1 октября, в эфире национального телемарафона, там зафиксированы серьезные разрушения, поэтому было принято решение об восстановлении и частичном сносе дома.

"После вражеских обстрелов приходится много восстанавливать, в частности, сразу закрывать контуры, чтобы исключить попадание осадков внутрь. Дома, которые очень сильно повреждены, нельзя сразу полностью восстановить. Но, несмотря на все трудности, городские власти делают все возможное, чтобы все же отстроить то , что разрушил российский агрессор", — отметил мэр.