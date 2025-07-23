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Юниоры БК «Харьковские Соколы», поддерживаемый фармкомпанией «Здоровье», в составе нашей сборной отправляются на Евробаскет

Харьковские баскетболисты при поддержке фармкомпании «Здоровье» отправятся на Чемпионат Европы

23 июля 2025, 17:02
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Недилько Ксения

Два баскетболиста-юниора клуба "Харьковские Соколы" вошли в состав сборной команды Украины, которая отправится на Чемпионат Европы U-18 среди мужчин. Несмотря на войну и сложную ситуацию в Харькове, клуб продолжает успешно выступать и побеждать. Большая заслуга в этом спонсоров и партнеров команды, среди которых и фармацевтическая компания "Здоровье".

Юниоры БК «Харьковские Соколы», поддерживаемый фармкомпанией «Здоровье», в составе нашей сборной отправляются на Евробаскет

Юниоры БК «Харьковские Соколы», который поддерживает фармкомпания «Здоровье», в составе нашей сборной отправляются на Евробаскет

Юниоры БК «Харьковские Соколы», поддерживаемый фармкомпанией «Здоровье», в составе нашей сборной отправляются на Евробаскет - фото 2

Чемпионат Европы U-18 среди мужчин пройдет с 25 июля по 3 августа в городе Питешти, Румыния. На групповом этапе чемпионата Европы украинская сборная сыграет в группе В, где соперниками нашей команды станут сборные Дании, Азербайджана, Румынии, Грузии и Португалии.  

В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Три лучших команды по итогам турнира получат повышение в классе — переход в Дивизион А на 2026 год.

Национальную сборную Украины по баскетболу возглавляет Дмитрий Забирченко. Вторым тренером в юниорской сборной станет первый тренер "Харьковских Соколов" Алексей Золотоус.

Также на Евробаскет отправляются два баскетболиста "Харьковских Соколов" — Никита Змиевский (первый тренер Алексей Золотоус) и Даниил Ефимов (первый тренер Алексей Золотоус).

Юниоры БК «Харьковские Соколы», поддерживаемый фармкомпанией «Здоровье», в составе нашей сборной отправляются на Евробаскет - фото 3

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

Пятница, 25 июля, 18:00 Дания — Украина

Суббота, 26 июля, 20:30 Украина — Азербайджан

Воскресенье, 27 июля, 18:00 Украина — Румыния

Вторник, 29 июля, 13:00 Грузия — Украина

Среда, 30 июля, 20:30 Украина — Португалия

Участие спортсменов в международных соревнованиях является значительным достижением как для игроков, так и всей команды. "Харьковские Соколы" благодарны за постоянную поддержку своему надежному партнеру – фармкомпании "Здоровье".

"Такое сотрудничество дает нам возможность развития, благодаря чему наши игроки попадают в национальную сборную и едут защищать честь страны. Наш основной состав в этом году также показал большой результат — в игровом сезоне 2024/2025 команда "Харьковские Соколы" победила в Высшей Лиге и отправляется в Суперлигу в следующем игровом году. Вместе с компанией "Здоровье" мы будем и дальше развивать спорт в родном Харькове", — отметили в пресс-службе БК "Харьковские Соколы".



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