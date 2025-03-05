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Взрывы в Харькове: сообщают о «прилете» в городе

Оккупанты ударили по центру Харькова беспилотником

сегодня, 14:09
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Недилько Ксения

Сегодня около 13 часов в Харькове раздался взрыв. Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар был нанесен вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города.

Взрывы в Харькове: сообщают о «прилете» в городе

Иллюстративное фото

"Подтвержден прилет "Молнии" по заброшенной территории в Основянском районе. Без пожара, без пострадавших на данную минуту ", – отметил Игорь Терехов, уточняя информацию об обстреле.

Напомним, сегодня ночью оккупанты также нанесли удары по Харькову. Вражеские дроны атаковали здание, где находится гражданское предприятие. В результате удара помещение разрушилось. "Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам", — сообщил Игорь Терехов.

Также портал "Комментарии" писал, что в ночь на 5 марта произошел массированный удар страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.

В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону. "Масштабные разрушения, пожары в частных домах пострадала гражданская и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении ГСЧС. В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.

Кроме того, удар ракетами пришелся по городу Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили. Разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали. "Покровская громада Никопольского района агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии. Там также без погибших и раненых. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 12 вражеских БПЛА", — сообщил глава области.



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