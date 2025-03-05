Взрывы в Харькове: сообщают о «прилете» в городе

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Недилько Ксения
Сегодня около 13 часов в Харькове раздался взрыв. Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар был нанесен вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города.
Иллюстративное фото
Напомним, сегодня ночью оккупанты также нанесли удары по Харькову. Вражеские дроны атаковали здание, где находится гражданское предприятие. В результате удара помещение разрушилось. "Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам", — сообщил Игорь Терехов.
Также портал "Комментарии" писал, что в ночь на 5 марта произошел массированный удар страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.
В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону. "Масштабные разрушения, пожары в частных домах пострадала гражданская и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении ГСЧС. В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.
Кроме того, удар ракетами пришелся по городу Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар. Ее спасатели потушили. Разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали. "Покровская громада Никопольского района агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии. Там также без погибших и раненых. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 12 вражеских БПЛА", — сообщил глава области.
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