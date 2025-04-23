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Взрывы в Харькове с утра: известно о попадании в жилой дом

Оккупанты утром 23 апреля нанесли удар по Харькову

сегодня, 07:53
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Недилько Ксения

Сегодня утром российские оккупационные войска снова нанесли удар по Харькову беспилотником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Игоря Терехова.

Взрывы в Харькове с утра: известно о попадании в жилой дом

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"И уже с утра, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – сообщил мэр Харькова в 07:36.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, пострадали.

Также была атакована Полтава. Три человека травмированы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Полтавскую громаду атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы", — сообщил глава Полтавской области. Позже спасатели сообщили о троих травмированных людях.

В Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как сообщает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram -канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр города отметил, что зафиксировано шесть ударов по Харькову. Он также уточнил, что, по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе города Харьков.

В результате российской атаки на Киевскую область в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.



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