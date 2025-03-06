Взрывы в Харькове ночью: что известно об атаке (ФОТО)

Сегодня ночью около 4 часов в Харькове раздались взрывы. Об ударе вражеским БпЛА сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что беспилотник попал в технический этаж многоэтажки на Салтовке.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В результате обстрела повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома. Был небольшой пожар. Разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Поврежден остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки. Двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – позже написал мэр.

По данным ГСЧС по состоянию на утро, враг атаковал Салтовский район беспилотниками. Удар повредил крышу, лифтовую шахту и фасад 9-этажного дома, выбил окна в соседних зданиях и детском саду. Пострадали 8 автомобилей.

Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью. По предварительным данным, 1 человек пострадал из-за сильного стресса.

Работают 35 спасателей, психологи ГСЧС, развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жильцам дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Есть погибшие и много раненых.