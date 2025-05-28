Взрывы в Харькове и области ночью: есть погибшие и раненые

В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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К сожалению, в результате атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок, пострадали.

Возникли 3 пожара, самый большой из которых — на территории частного предприятия в поселке Васищево: горел производственный цех и складское помещение на площади 1580 кв. м.

На территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности, где занялся сухостой на площади 1000 кв. м.

В поселке Эсхар вражеский БпЛА попал в жилую двухэтажку, возник пожар.

К ликвидации последствий российской атаки привлекалось более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в т.ч. пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг продолжает испытывать на Харьковщине новые типы вооружения. Пока это дроны "Молния-1" и "Молния-2"”, FPV-дроны на оптоволокне.

"Принимаем все необходимые меры по усилению систем противодействия. Наши военные работают над этим круглосуточно", — отметил председатель ХОВА. Между тем руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире Суспильного сообщил, что российский FPV-дрон долетел до Харькова и упал в лесополосе. Он нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета.