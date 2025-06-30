Взрывы в Харькове и области: где произошли «прилеты»

Сегодня ночью в Харькове и области раздавались мощные взрывы из-за очередной атаки ударных беспилотников. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все взрывы раздаются за пределами города.

Ночью в Харькове раздавались взрывы

По данным ГСЧС, на Харьковщине в результате ударов БПЛА произошли пожары и есть пострадавшие.

Харьковский район:

В г. Песочин горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

В г. Дергачи произошло 2 пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Чугуевский район:

В с. Курортное горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 29 июня 2025 года Россия совершила массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов разных типов. Всего РФ выпустила более 500 воздушных целей. Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16. Погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, к отражению атаки были привлечены все имеющиеся силы и средства, включая современные боевые самолеты. Истребители F-16 сыграли одну из ключевых ролей в уничтожении большого количества вражеских дронов. Пилоты работали в условиях чрезвычайного риска, выполняя боевые задания, в ходе которых один из летчиков погиб.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в заявлении Воздушных сил.