Взрывы в Харькове и области: где произошли «прилеты»

28 января около 00:35 в Харькове прогремели взрывы. По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, был атакован Новобаварский район. В результате удара БПЛА типа "Шахед" повреждена газовая труба, пять авто. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Два человека получили гости реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девочка.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, без пострадавших.

По данным ГСЧС Украины, сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. м. Горели производственные помещения.

В 02:36 пожар локализован, В настоящее время продолжается его ликвидация. К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

В 04:13 в Харьковском районе в Роганской ТГ в результате падения БпЛА предварительно типа "Шахед" разрушены частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Приблизительно в то же время в Старосалтовской громаде Чугуевского района в результате попадания в землю БПЛА "ГЕРАНЬ-2" горел разрушенный частный дом в селе Шестаково. Пострадавших нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 26 января ориентировочно с 13:40 по 14:20 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянск Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

На территории одного из частных домовладений вспыхнул пожар. Спасателям удалось спасти из дома 86-летнюю женщину. У потерпевшей – взрывное ранение и перелом левого плеча. Ее госпитализировали в больницу. В результате указанных авиаобстрелов повреждено по меньшей мере 50 жилых домов.

Позже стало известно, что из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет.