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Взрывы в Харькове: город под вражеским обстрелом (ОБНОВЛЕНО)

Харьков под дроновой атакой

сегодня, 13:32
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска атаковали Харьков дронами – горожане слышали взрыв. Харьковский мэр Игорь Терехов рассказал, что известно о последствиях удара.

Взрывы в Харькове: город под вражеским обстрелом (ОБНОВЛЕНО)

Харьков. Фото портал "Комментарии"

По его словам, в Харькове зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Терехов предупредил, что еще группа БПЛА идет на город – будьте осторожны.

Воздушные силы ВС Украины предупредили, что по состоянию на 12.43 большинство ударных БпЛА продолжают движение в направлении Харькова.

Игорь Терехов сообщил еще об одном взрыве.

"Зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно – в Шевченковском районе", — сообщил мэр Харькова.

Терехов сообщил еще об одном ударе в Шевченковском районе. Впоследствии сообщил еще о двух попаданиях ударных дронов.

"Массированная атака вражеских беспилотников продолжается. Будьте осторожны", — предупредил горожан мэр Харькова.

Относительно последствий обстрела, по данным Терехова, известно об одном пострадавшем.

По словам Терехова, атака на город продолжается.

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2398
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