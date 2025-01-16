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Взрывы в Харькове: где произошли «прилеты»

В Харькове враг ударил беспилотником

сегодня, 15:31
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Недилько Ксения

Сегодня в Харькове около 15 часов раздались взрывы. Позже мэр Харькова Игорь Перехов сообщил, что было попадание БПЛА в Слободском районе Харькова, из-за чего три человека пострадали.

Взрывы в Харькове: где произошли «прилеты»

Иллюстративное фото

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за удара повреждены два автомобиля, а медики оказывают помощь трем пострадавшим.

"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре автомобиля. На данный момент трое пострадавших", – написал Игорь Терехов в 15:25.

Два мужчины и женщина получили легкие ранения в результате падения БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил Суспильному директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Медики решают, нужна ли госпитализация.

Игорь Терехов в 15:29: "Предварительно удар по Харькову был нанесен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".

Информация обновляется.



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