Взрывы в Харькове: где произошли «прилеты» (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 11:30 в Салтовском районе г. Харькова возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным городского головы Игоря Терехова, повреждены припаркованные рядом с авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы.

Предварительно – пострадавших нет.

Игорь Терехов в 11:49: "У места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса.

По состоянию на данный момент без погибших и пострадавших".

Игорь Терехов в 12:29: "Предварительно имеем прилет еще одного ударного БПЛА по городу. Детали уточняем".

Игорь Терехов в 12:38: "В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На место следуют все соответствующие службы".

Игорь Терехов в 12:42: "На данный момент есть информация о двух пострадавших".

Олег Синегубов в 12:58: "Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова. Среди них не зафиксированы тяжелые случаи. Информация обновляется.

Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также повреждены несколько автомобилей на парковке.

Все профильные службы работают на местах.





Информация обновляется.