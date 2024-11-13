Взрывы в Харькове: где произошли «прилеты» (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сегодня в 11:30 в Салтовском районе г. Харькова возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По данным городского головы Игоря Терехова, повреждены припаркованные рядом с авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы.
Предварительно – пострадавших нет.
Игорь Терехов в 11:49: "У места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса.
По состоянию на данный момент без погибших и пострадавших".
Игорь Терехов в 12:29: "Предварительно имеем прилет еще одного ударного БПЛА по городу. Детали уточняем".
Игорь Терехов в 12:38: "В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
На место следуют все соответствующие службы".
Игорь Терехов в 12:42: "На данный момент есть информация о двух пострадавших".
Олег Синегубов в 12:58: "Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова. Среди них не зафиксированы тяжелые случаи. Информация обновляется.
Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также повреждены несколько автомобилей на парковке.
Все профильные службы работают на местах.
Информация обновляется.
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