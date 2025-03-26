Взрывы в Харькове: что известно о последствиях (ОБНОВЛЕНО)

Жители Харькова услышали взрыв. Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию.

Фото портал "Комментарии"

По его словам, в городе, вероятно, было попадание.

"Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", — отметил Терехов.

Также он сообщил, что взрывы продолжаются.

"В городе еще один взрыв, предварительно в центре города. Еще несколько Шахедов идут в Харьков", — отметил Терехов по состоянию на 20:45.

В 20:46 по словам Игоря Терехова в Харькове произошел третий взрыв.

По состоянию на 20:50 Терехов сообщил еще о двух взрывах. "Над городом еще Шахед. Будьте в укрытиях", — предупредил он.

В Воздушных силах ВС Украины по состоянию на 20.41 сообщали об опасности обстрела Харькова.

"Внимание! г. Харьков! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с севера", — предупредили горожан.

Игорь Терехов уточнил, что последний удар предварительно пришелся у многоэтажного жилого дома. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. При этом Терехов предупредил, что на Харьков идут еще "Шахеды".

Мэр Харькова уточнил, что в результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры. Терехов сообщил, что информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Ребенок был госпитализирован в больницу.

По состоянию на 21:16 Терехов сообщил еще об одном взрыве предварительно в Киевском районе.

По данным Терехова, в Харькове продолжают раздаваться взрывы, а на город еще идут "Шахеды".

Игорь Терехов отметил, что за последний час враг по меньшей мере 12 раз ударил по Харькову боевыми БПЛА.

"Есть информация о двух пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрела Харькова", — рассказал мэр Харькова.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", обстреляла Сумы.