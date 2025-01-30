Взрывы в Харькове: что известно о попадании (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в Харькове раздался взрыв. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по Харькову.

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"Предварительно имеем информацию о попадании БПЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе. Детали уточняем", – отметил мэр города.

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 10:23: "Прилет у частного дома. Выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших отсутствует".

Игорь Терехов в 10:46: "Есть один пострадавший – острая реакция на стресс".

Информация обновляется.