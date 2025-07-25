Взрывы в Харькове: что известно (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В Харькове раздался взрыв. Город снова под обстрелом вражеских дронов.
Харьков. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что произошел прилет БПЛА "черника" по центральной части Харькова в Киевском районе.
По словам мэра города, вокруг жилая застройка.
"Последствия уточняем", — отметил он.
Потом добавил, что, по уточненной информации, удар пришелся в дорогу, рядом находятся жилые дома и медицинское учреждение.
"Детали уточняем", — сообщил Терехов.
Мэр города сообщил, что в результате удара был поврежден многоквартирный дом. По словам Терехова, информация о пострадавших уточняется.
По состоянию на 20:50 Игорь Терехов сообщил еще об одном прилете. По его словам, зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого прилета.
"В настоящее время — без пострадавших", — уточнил мэр города.
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