Взрывы в Харькове: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздался взрыв. Город снова под обстрелом вражеских дронов.

Харьков. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что произошел прилет БПЛА "черника" по центральной части Харькова в Киевском районе.

По словам мэра города, вокруг жилая застройка.

"Последствия уточняем", — отметил он.

Потом добавил, что, по уточненной информации, удар пришелся в дорогу, рядом находятся жилые дома и медицинское учреждение.

"Детали уточняем", — сообщил Терехов.

Мэр города сообщил, что в результате удара был поврежден многоквартирный дом. По словам Терехова, информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 20:50 Игорь Терехов сообщил еще об одном прилете. По его словам, зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого прилета.

"В настоящее время — без пострадавших", — уточнил мэр города.

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