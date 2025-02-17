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Взрывы в Харькове: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове враг применил БпЛА, местные слышали взрывы

17 февраля 2025, 15:27
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Недилько Ксения

В Харькове раздался мощный взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, сообщалось о применении врагом БпЛА типа "Молния".

Взрывы в Харькове: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

По данным харьковского городского головы Игоря Терехова, враг ударил по городу БпЛА "Молния, детали выясняются".

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА "Молния".

Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется.

На эту минуту – без пострадавших.

ОБНОВЛЕНО: По предварительной информации, в Шевченковском районе обломками вражеского дрона повреждена крыша одного из общежитий и вытяжка. Пока без пострадавших.

Информация обновляется.



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