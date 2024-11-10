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Взрывы в Харькове: что известно

Харьков снова под атакой оккупантов

10 ноября 2024, 09:43 comments1468
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Недилько Ксения

В Харькове утром раздался взрыв. Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности запуска управляемых авиационных бомб в Харьковской области и непосредственной угрозе для города.

Взрывы в Харькове: что известно

Иллюстративное фото

Городской голова Игорь Терехов в 09:20 сообщил: "В Харькове раздался взрыв. Возможны еще удары по городу – будьте осторожны!".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 09:39: "По предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр".

Игорь Терехов в 10:15: "По предварительной информации, прилет произошел в лесополосе. Без разрушений и пострадавших".

Информация обновляется.



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