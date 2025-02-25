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Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку

Россияне сбросили 5 КАБ по Золочевской громаде

сегодня, 13:41
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Недилько Ксения

В 12:30 российская авиация нанесла пять ударов КАБами по Золочевской громаде в Харьковской области. Два попадания – в поселке Золочев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку

Иллюстративное фото

По его данным, первый КАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция.

Уничтожены один и повреждены три гражданских автомобиля.

Женщина 78 лет получила ранение стеклом и получила острую реакцию на стресс.

Вторая авиабомба попала на территории домовладения.

Повреждены около 20 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль, энергосети. Пострадала женщина 48 лет, получила ранение стеклом и получила острую реакцию на стресс.

Третий КАБ ударил по открытой территории села Уды. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Четвертый КАБ попал на открытую территорию села Мироновка. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Пятая авиабомба попала по окраине села Родное. Предварительно – без повреждений и жертв.

Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 2
Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 3
Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 4
Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 5
Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 6
Взрывы на Харьковщине: оккупанты устроили авиабомбардировку - фото 7

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ в очередной раз атаковала Украину ночью. Взрывы слышали по меньшей мере в Киеве, Житомире, Сумах, Киевской и Черкасской областях.

В ГСЧС отметили, что 25 февраля враг атаковал жилищный сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон. Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим. По данным Сумской ОВА, в результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией, предварительно, травмированы два человека. Поврежден остекление окон в двух многоквартирных жилых домах.

В Киевской области в результате вражеской атаки пострадала 44-летняя женщина в Обуховском районе. У пострадавшей резана рана ноги. Она госпитализирована в местную больницу, сообщил председатель ОВА Николай Калашник. Частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения. В Фастовском районе также фиксируются повреждения частных домов.



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