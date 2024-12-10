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Взрывы на Харьковщине: оккупанты ударили ракетами

Оккупанты нанесли удары по Харьковщине, известно о раненых

сегодня, 11:16
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Недилько Ксения

Сегодня около 10 утра российские войска нанесли удары по городу Златополь (быв. Первомайский) Лозовского района Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Взрывы на Харьковщине: оккупанты ударили ракетами

Иллюстративное фото

Попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские автомобили.

Отмечается, что враг применил тактику повторных ударов.

Десять человек пострадали в результате двух обстрелов г. Златополь. В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы — госпитализированы в медицинское учреждение.

Повторные обстрелы повредили административное здание.

"В общей сложности 10 человек пострадали. Среди них двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы", – отметил глава ХОВА.

Информация обновляется.



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