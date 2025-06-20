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Выпал из окна ТЦК в Харьковской области: в Совете адвокатов сообщают о «пытках и произволе»

В Харьковской области ТЦК могли избить и пытать адвоката во время оказания помощи клиенту

сегодня, 13:25
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Недилько Ксения

Сегодня в Харьковском ОТЦК и СП опубликовали информацию о том, что в одном из районных ТЦК и СП мужчина сам выпал из окна, пытаясь ночью сбежать из админздания терцентра. Там подчеркнули, что все, что произошло – только по вине самого мужчины, к нему силу никто не применял.

Выпал из окна ТЦК в Харьковской области: в Совете адвокатов сообщают о «пытках и произволе»

В Харьковской области произошел очередной скандал с ТЦК

Однако в Совете адвокатов Харьковщины публикуют свою точку зрения на ситуацию.

Там сообщают, что ситуация произошла в Красноградском ТЦК 19 июня, в помещении ВЛК, куда несколько человек доставили бус с военнообязанным.

"Мужчину, исключенного из учета, пытались принудительно мобилизовать, несмотря на прямые нарушения закона.

Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. В результате неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК, с превышением ими полномочий, пренебрежением, которое они выражали в сторону адвоката и широкой общественности, публичным осуждением за оказание помощи клиенту, адвокат получил избиение, сломанную ногу и многочисленные ушибы и был госпитализирован.

После этого сотрудники ТЦК продолжили издевательство над исключенным из учета мужчиной: избиение, моральное давление и пытки более 16 часов подряд. Не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна", – пишут в Совете адвокатов Харьковщины.

Там добавляют, что это не редкий случай. Безнаказанность и произвол в системе приводят к трагедиям. Попытки самоубийства в стенах ТЦК становятся новой нормой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове военнообязанный мужчина пытался скрыться из здания одного из районных ТЦК и выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского ОТЦК и СП.



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