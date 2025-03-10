ВСУ деоккупировали часть Купянского района – DeepState

ВСУ возобновили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState к обновленной карте боевых действий, передает портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Так, отмечается, что освобождены позиции возле Синьковки в Харьковской области.

Отметим, что по данным ОСУВ "Хортица", в эти сутки на Харьковском направлении противник вел наступление в Волчанске. Силы обороны отразили вражеские штурмы.

"На Купянском направлении армия оккупантов пыталась усилить давление на позиции наших защитников. Враг атаковал в направлениях Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового. Все атаки оказались тщетными и безуспешными. Также оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — отмечают в "Хортице".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным ISW, спикер украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, заявил, что на харьковском направлении действуют российские каторжники, прошедшие максимум двухнедельную подготовку.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 69-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия (ОГА) Ленинградского военного округа (ЛВО)) наступали между Фиголовкой (к северо-востоку от Купянска) и рекой Оскол в течение последних нескольких дней. Российские войска наступали севернее Купянска возле Кондрашовки; северо-восточнее Купянска возле Петро-Ивановки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 8 и 9 марта", – сообщают в ISW.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска накапливают силы в этом районе для ведения штурма при будущих благоприятных погодных условиях. Спикер отметил, что оккупанты обычно ведут штурм небольшой пехотой и редко используют мотоциклы, багги и бронетехнику. По его словам, враг совершает пять-семь атак в этом районе в день и во время штурмов пехота несет потери от 80 до 90 процентов.