ВСУ атаковали автомобиль Харьковской оккупационной «власти» (ФОТО)

4 украинских FPV -дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники оккупационной Харьковской ВГА совместно с Центром помощи "Единая Россия" доставляли гуманитарные грузы жителям оккупированной территории Харьковской области. Об этом сообщил гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев.

Обстрелянный автомобиль оккупантов. Фото: гауляйтер Харьковской области

Находившиеся в машине оккупанты получили легкие ожоги и ушибы. После первого удара они покинули автомобиль и скрылись в укрытии.

В результате обстрела нашими военными, в машине УАЗ Фермер, переданной волонтерами Центра помощи "Единая Россия" для работы на оккупированные и территории, сильно повреждена ходовая часть, кабина и кузов.

"Этот автомобиль использовали для доставки топлива, газовых баллонов, стройматериалов, хлеба и продуктовых наборов жителям прифронтовых населенных пунктов. Во время этого выезда наши работники везли газовые баллоны и бензин в деревню Тавилижанка .

К счастью, в момент украинской атаки FPV-дронами в машине уже не было огнеопасного груза. Ребята успели доставить помощь людям и возвращались назад", – отметил гауляйтер.









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13 ноября 2024 года совместными усилиями бойцов РУБпАК 114-й бригады и подразделений 30-й бригады им. князя Константина Острожского, был обнаружен и остановлен штурм противника, состоявший из 2 танков и 2 единиц легкобронированной техники. Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных подразделений часть техники и личного состава противника была уничтожена.