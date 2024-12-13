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Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом

Оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому дому в Харькове

сегодня, 08:58
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Недилько Ксения

13 декабря около 1:40 вражеский БпЛА попал в крышу пятиэтажки в Индустриальном районе Харькова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины.

Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом

Иллюстративное фото

Возник пожар. Повреждена кровля жилого дома и остекление окон.

Предварительно без пострадавших.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС.

По данным спикера Харьковской облпрокуратуры беспилотник не сдетонировал, однако в результате падения на дом произошло повреждение и пожар.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, здание отключено от коммунальных услуг, для того чтобы оперативно все восстановить.

Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом - фото 2
Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом - фото 3
Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом - фото 4
Враг ударил по Харькову: есть попадания в жилой дом - фото 5

Напомним, что в настоящее время на Украине продолжается массированная ракетная атака. Враг бьет по критической инфраструктуре крылатыми ракетами и баллистикой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла зимой. В свою очередь враг заявляет об "ударах по военным целям".

Сегодня утром российская армия осуществила запуск ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, подтвержден запуск ракет типа Х-101, Калибр, также в воздухе Миг-31К и шахеды. Была угроза баллистики из Крыма.

С самого утра оккупанты запустили баллистику по Харьковщине, из-за чего в Харькове и пригороде раздавались мощные взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место".

Удар по близкому пригороду Харькова подтвердил и Харьковский городской голова Игорь Терехов. Однако оккупанты уже пишут о "победных" попаданиях, как всегда, по "военным объектам".

"Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении. Ранее в пятницу сообщалось о взрывах также в Одесской области. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, вероятно, поражен подземный склад, сообщил координатор пророссийского. сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в подполье сообщали, что на территории аэродрома могли находиться F -16", – пишет пропагандистское издание РИА-новости.



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